Подробности: отец нового российского премьера родился в Полоцке?
В российских СМИ появляются новые подробности о биографии нового российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Родители М. Мишустина, фото zavtra.ru
Отец нового премьер министра РФ Владимир Моисеевич родился 1939 году в г. Полоцке (Белорусская ССР). Он имеет еврейское происхождение. Мама Луиза Михайловна - уроженка Котласа (Архангельская область), 1942 г. р. Различные источники приписывают ей армянское происхождение.
Он родился в 1966 году в Лобне в Московской области. Появилась информация, что его отец, Владимир Моисеевич, родился в 1939 году в Беларуси в Полоцке. У него еврейское происхождение. Мать премьера Луиза Михайловна — уроженка Архангельской области России.
Чета проживала в Москве. В 1966 году у них родился сын Михаил, через четыре года - дочь Наталия. В 1980-м семья переехала из Москвы в подмосковную Лобню и поселилась в микрорайоне Букино на улице Циолковского, дом 7. Миша окончил лобненскую школу № 7, ещё тогда начал писать стихи и музыку. "В самом городе Михаила Мишустина тоже помнят. Несколько лет назад мэр Лобни присвоил ему звание почётного жителя. И Михаил про свой город не забывает: он не только школе родной помогал, но и построил часовенку на местном кладбище, поставил новые ворота, вход облагородил", - сообщает "Комсомольская правда".
Как пишет zavtra.ru, Михаил Владимирович Мишустин - верующий. "Как мы уже писали, 28.08.2019 "во внимание к помощи Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь" он удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева сообщила, что "Мишустин один из жертвователей Дивеево, давным-давно". Настоятель Михайло-Архангельского монастыря города Юрьев-Польский игумен Афанасий (Селичев) пояснил журналистам "КП": "Новый премьер — главный ктитор (жертвователь Прим.) Дивеева". Мишустин часто с семьёй приезжает в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь на службы. 25.06.2017 митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил ему Патриарший знак храмостроителя (за немалую помощь в восстановлении Спасско храма в селе Уборы Одинцовского района Московской области), учреждённый в 2005-м Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Помогает Мишустин и другим монастырям, не афишируя сей факт".
"Белорусский партизан"
12:51 18/01/2020
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