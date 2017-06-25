Подробности: отец нового российского премьера родился в Полоцке?

Он родился в 1966 году в Лобне в Московской области. Появилась информация, что его отец, Владимир Моисеевич, родился в 1939 году в Беларуси в Полоцке. У него еврейское происхождение. Мать премьера Луиза Михайловна — уроженка Архангельской области России.

Чета проживала в Москве. В 1966 году у них родился сын Михаил, через четыре года - дочь Наталия. В 1980-м семья переехала из Москвы в подмосковную Лобню и поселилась в микрорайоне Букино на улице Циолковского, дом 7. Миша окончил лобненскую школу № 7, ещё тогда начал писать стихи и музыку. "В самом городе Михаила Мишустина тоже помнят. Несколько лет назад мэр Лобни присвоил ему звание почётного жителя. И Михаил про свой город не забывает: он не только школе родной помогал, но и построил часовенку на местном кладбище, поставил новые ворота, вход облагородил", - сообщает "Комсомольская правда".



