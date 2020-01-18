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«Пул Первого»: Лукашенко «не планировал» поздравлять нового премьера России

Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» ответил на реплику околокремлевского канала «Незыгарь» по поводу отсутствия поздравления Михаила Мишустина со стороны Беларуси.

«Пул Первого»: Лукашенко «не планировал» поздравлять нового премьера России
Михаил Мишустин
 «Что до телефонных звонков.. Да, президент часто поздравляет политиков. Но в этой конкретной ситуации, по опыту «Пула Первого», заниматься поздравлениями одним и сочувствием другим — ну такое…» — написал анонимный автор телеграм-канала «Пул Первого».

Отмечается, что Александр Лукашенко даже не планировал поздравлять недавно назначенного на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«И да, телефонного звонка, цитата, «и не планировалось», — объяснил автор канала.

«Пул Первого» посоветовал «Незыгарю» не пытаться «сидеть на двух стульях — и белорусов уколоть, и нагоняя из Кремля не получить», а также заверил, что досье у беларусской стороны на нового премьер-министра России есть.

Автор «Пула Первого» считает, что в связи с политическими изменениями в соседней России поздравить стоило бы скорее Владимира Путина, и добавил, что Лукашенко и Путин «на постоянной телефонной связи».


В исходном сообщении «Незыгаря» утверждалось, что «Лукашенко пребывает в легкой растерянности от последних новостей из Москвы». Якобы кадровые перестановки стали для него неожиданностью.

«Уже сутки собирают досье на Мишустина, но пока даже не за что зацепиться», — утверждает «Незыгарь».

По информации анонимного прокремлевского канала, президент Беларуси пытался безрезультатно дозвониться до Мишустина, чтобы его поздравить.

«ОколоКремля говорят, что Медведев, Бабич и Козак в ближайшие недели сосредоточатся на принятии дорожных карты углубленной интеграции. Основной переговорщик остаётся президент. Для Лукашенко все это тревожный знак», — резюмировал кремлевский аноним.
reform.by
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