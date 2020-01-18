«Что до телефонных звонков.. Да, президент часто поздравляет политиков. Но в этой конкретной ситуации, по опыту «Пула Первого», заниматься поздравлениями одним и сочувствием другим — ну такое…» — написал анонимный автор телеграм-канала «Пул Первого».





Отмечается, что Александр Лукашенко даже не планировал поздравлять недавно назначенного на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина.





«И да, телефонного звонка, цитата, «и не планировалось», — объяснил автор канала.





«Пул Первого» посоветовал «Незыгарю» не пытаться «сидеть на двух стульях — и белорусов уколоть, и нагоняя из Кремля не получить», а также заверил, что досье у беларусской стороны на нового премьер-министра России есть.





Автор «Пула Первого» считает, что в связи с политическими изменениями в соседней России поздравить стоило бы скорее Владимира Путина, и добавил, что Лукашенко и Путин «на постоянной телефонной связи».









В исходном сообщении «Незыгаря» утверждалось, что «Лукашенко пребывает в легкой растерянности от последних новостей из Москвы». Якобы кадровые перестановки стали для него неожиданностью.





«Уже сутки собирают досье на Мишустина, но пока даже не за что зацепиться», — утверждает «Незыгарь».





По информации анонимного прокремлевского канала, президент Беларуси пытался безрезультатно дозвониться до Мишустина, чтобы его поздравить.





«ОколоКремля говорят, что Медведев, Бабич и Козак в ближайшие недели сосредоточатся на принятии дорожных карты углубленной интеграции. Основной переговорщик остаётся президент. Для Лукашенко все это тревожный знак», — резюмировал кремлевский аноним.



