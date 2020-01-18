Скандал в Польше: убитые белорусы — лишь повод?

В польской деревне Залешаны обновляется мемориал жертвам Бурого — расстрелянным в 1946 году по приказу Ромуальда Райса православным белорусам. Местный воевода, принадлежащий к провластной партии “Право и справедливость”, отказался выделять деньги на работы. Поэтому реставрацией занимаются участники содружества “Курск”, которое позиционирует себя как волонтёрское. Газета Wyborcza называет эту организацию рупором кремлёвской пропаганды.





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Что произошло в Залешанах

Залешаны, расположенные в Гайновском повяте на границе Польши и Беларуси, — одна из тех деревень, где совершил свои преступления Ромуальд “Бурый” Райс. 29 января 1946 года отряд быстрого реагирования Национального военного объединения (Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) под его командованием убил там шестнадцать жителей.





Всего в результате “зачистки” белорусских православных деревень, расположенных в районе Белостока, по данным Института национальной памяти, погибло 79 человек (семьи погибших считают, что жертв было 82). Они были застрелены или сожжены заживо (включая женщин и детей). Официальная цель операции Бурого состояла в том, чтобы уничтожить людей, сотрудничавших с коммунистическими властями.

Вокруг чего начался конфликт

В 1965 году в Залешанах появился памятник убитым жителям деревни. За 55 лет, прошедших с тех пор, он сильно обветшал: гранит раскрошился, бетонные плиты сдвинулись с мест, а мемориальная табличка покрылась налётом.





Александр Селицкий, многолетний мэр коммуны, в которой находятся Залешаны, попросил в воеводстве денег на реконструкцию мемориала. Он также хотел исправить на табличке информацию о дате преступления и количестве жертв, которая, по его словам, не соответствует действительности. Однако воевода Богдан Пашковский, один из основных активистов консервативной партии “Право и справедливость” в регионе, не выделил средств на реконструкцию. Тогда Селицкий решил принять помощь сообщества “Курск”.





“Я разговаривал с господином Тыцом и не чувствовал, что он проводит какую-то прокремлёвскую политику, — отметил Селицкий. — По крайней мере, когда дело касается этих небольших реконструкций памятников, таких, как косметические работы в Залешанах”.

Борцы с “повсеместной русофобией”

Организация “Курск” была создана в 2008 году. Она занимается по всей Польше “охраной кладбищ и мемориалов Красной Армии”, а также “борьбой против русофобии”. “Курские” активисты облагораживают могилы советских солдат, организуют сборы на реконструкцию памятников, направляют протесты местным властям против “маргинализации действий Красной Армии”.









Газета Wyborcza называет деятельность и контент, размещённый “Курском” в интернете, антинатовским и прокремлёвским. Беглый поиск по сайту и соцсетям организации выдал нам публикации со следующими высказываниями: “Миру угрожают действия НАТО и повсеместная русофобия”, “Политики, большинство польских СМИ и руководство католической церкви пропагандируют ненависть к России в Польше”.





Что “Курск” делает в Залешанах

“Косметические работы” и правда выглядят вполне безобидно. В начале января руководитель содружества “Курск” Ежи Тыц объявил на своей странице в “Фейсбуке” о начале реставрации памятника жертвам Бурого.





Работы идут под присмотром волонтёра “Курска” Марека Ничипорука — потомка одного из убитых Бурым жителей деревни. Добровольцы подновляют обелиск и мемориальную табличку, а также укрепляют фундамент, на котором это всё стоит. По их словам, если положительная температура продержится ещё неделю, реставрация закончится к годовщине преступления Бурого.

Для одних преступник, для других герой

Ромуальд Райс является одним из участников антикоммунистического движения в Польше (1944–1953), которых ещё называют “проклятыми солдатами”. В 1948-м он был арестован по обвинению в совершении военных преступлений. На судебном процессе в Белостоке 1 октября 1949 года приговорён к смертной казни. Приговор приведён в исполнение 30 декабря 1949 года.









Часть поляков, особенно правые радикалы, видят в Райсе национального героя — борца с коммунистическим режимом. Польские националисты ежегодно проводят в Гайновке марши в честь Бурого и его соратников. В 1995 году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор Ромуальду Райсу с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались “в условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства”.









В 2019 году Бурого оправдал и польский Институт национальной памяти — это даже стало поводом для вызова в МИД Беларуси польского посла. В Беларуси деятельность Райса называют геноцидом.

Убитые белорусы — лишь повод

Впрочем, “Марши проклятых солдат”, которые с 2016 года проходят в День памяти антинацистского и антисоветского подполья и Армии Крайовой, вызывают массу споров и среди поляков. Людей не устраивает именно то, что шествия проводятся в честь Бурого, которого многие продолжают считать военным преступником.





Движение “Граждане Польши” (Obywatele RP), которое находится в оппозиции правящей партии “Право и справедливость”, выступает против “Маршей проклятых солдат”. Но даже они критикуют реставрацию памятника жертвам Бурого организацией “Курск”.





В их заявлении, которое цитирует “Выборча”, говорится следующее: “Реконструкция памятников заслуживает высокой оценки. Однако похоже, что в случае с содружеством “Курск” реставрация памятников на территории Республики Польша является лишь средством для достижения другой цели. Эту цель наиболее чётко определил глава объединения Ежи Тыц, частый посетитель кремлёвских пропагандистских мероприятий, — “уважать замечательные поступки советских солдат, которые освободили и спасли Польшу”.









“Граждане Польши” убеждены, что вопрос памяти об убийствах в Подляшье является частью пропагандистской атаки Путина на Польшу: “И тот факт, что наши православные сограждане принимают поддержку организаций, открыто реализующих нынешнюю повестку дня Путина и белорусских политиков, является позором прежде всего для польского государства”.





Члены организации призывают власти Гайновки и ассоциации меньшинств в Подляшье отказаться от сотрудничества с организацией “Курск” и быть осторожными в приглашении представителей авторитарных, по их мнению, государств: белорусских и российских властей.





В феврале прошлого года, в очередную годовщину преступлений Бурого, православные белорусы из Залешан встретились и возложили венок к местному кресту. На мероприятие приехал тогдашний председатель Совета Республики Михаил Мясникович, которого “Выборча” называет “вторым человеком” в Беларуси после Александра Лукашенко.





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