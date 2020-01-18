Противники пенсионной реформы во Франции, когда узнали, что президент страны находится в театре, собрались возле здания, начали выкрикивать лозунги против пенсионной реформы, а позже попытались прорваться в театр. В результате охрана Эммануэля Макрона вынуждена была экстренно его эвакуировать.





Сообщается, что задержан журналист, который сообщил о местонахождении президента страны.









СК/АА belsat.eu



