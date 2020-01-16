Александр Лукашенко в последнее время часто говорит о суверенитете и независимости Беларуси. По его словам, «это от души» и «здесь нет никакого вранья», пишет в последнее время часто говорит о суверенитете и независимости Беларуси. По его словам, «это от души» и «здесь нет никакого вранья», пишет intex-press.by

«Противоречие при одинаковых лозунгах». Почему Лукашенко твердит о суверенитете, а участников акций за независимость судят и штрафуют?

Все за суверенитет?

В декабре 2019 года, когда Лукашенко и Путин обсуждали дальнейшую интеграцию двух стран, в Беларуси прошли митинги против той самой интеграции с Россией. Несмотря на то, что акции не были санкционированы властями, во время их проведения никого не задерживали. Но потом в Минске и регионах начались суды, были оштрафованы десятки человек, некоторые активисты получили административные аресты. Судебные заседания продолжаются, общая сумма штрафов сейчас составляет примерно 100 тысяч рублей (почти $50 тысяч).





В Беларуси даже началась общественная кампания по сбору средств на оплату штрафов.

Александр Лукашенко при этом постоянно говорит о своей приверженности идеям независимости и суверенитета нашей страны.





– Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен, – сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» 9 января.

В чем противоречие

Политический аналитик Александр Класковский говорит, что формально протесты проходили вроде бы в одном русле с риторикой Лукашенко: защита независимости, суверенитета. Президент, на его взгляд, действительно упирается и изо всех сил не хочет интеграции. Ведь никакая должность под Кремлем, рассуждает Класковский, Лукашенко не устраивает.





– Путин не может ничего ему предложить более сладкого, чем безраздельная власть над отдельной страной. Какую бы должность Лукашенко не предложили в России, какие бы золотые горы не пообещали, во-первых, у него и так все есть, во-вторых, российские гарантии, как понимает Лукашенко, зная закулисье российской политики, не стоят и ломаного гроша. Сегодня скажут одно, а завтра обвинят и наденут наручники, – рассуждает Класковский.





Тем не менее, считает собеседник, если Лукашенко во всем обвиняет Россию и ни слова не говорит о том, что сама политика так называемой братской интег ции привела к сложившейся ситуации, то люди, которые выходят на улицу, считают, что именно Лукашенко со своей политикой «подвел стану под монастырь».





– При одинаковых лозунгах наблюдается такое сильное противоречие между властями и патриотами, которые выходят на протесты, – признает Класковский.

Подстраховка перед выборами

По мнению собеседника, для белорусского лидера все, кто без разрешения выходит на улицы – это опасные элементы и президент рассматривает их как своих политических противников. К тому же, говорит Класковский, близятся выборы, и Лукашенко предчувствует, что протесты против углубленной интеграции оппозиция может использовать как площадку для уличной активности во время избирательной кампании.





– А это Лукашенко совершенно не нужно, –думает эксперт.

Картинка для Запада

Александр Класковский считает, что активистов не разгоняли во время уличных протестов против интеграции лишь потому, что Минск заинтересован в улучшении отношений с Западом. Особенно сейчас, в условиях давления со стороны России. Белорусское руководство старается обойтись без жестокости, без «брутальных картинок» и использует действенную тактику нейтрализации лидеров протестов – штрафы и краткосрочные административные аресты, рассуждает Класковский.





– Если сажают на 15 суток – это не тот повод для Евросоюза, чтобы делать громкие заявления и тем более вводить санкции. Но вместе с тем, когда Северинцу раз за разом дают по 15 суток и назначают мелкие штрафы, его вырубают из политической активности. А если рядовым участникам акций лепят штрафы на сотни рублей, это бьет по их кошельку и заставит в следующий раз подумать, надо ли высовываться, – резюмирует эксперт.







