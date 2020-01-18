Как теперь сложатся отношения между премьерами Беларуси и России, никто уверенно даже предположить не может, отмечает Роман Яковлевский в колонк е на DELFI.





— Отправив в отставку правительство Медведева, заявившего о начале «углубления интеграции» между РФ и РБ, как считают наблюдатели, Путин еще жестче будет пытаться «лечить» нереформируемый Минск посредством различных инструментов воздействия, среди которых новый московский премьер будет куда профессиональнее их применять для белорусского пациента, — пишет обозреватель.





Он отмечает, что в Москве Михаила Мишустина считают блестящим кризисным менеджером, которого периодически перебрасывают с одного проблемного участка на другой. По мнению эксперта, Беларусь не станет для него главным участком, но заметным.



