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Bloomberg: Медведев узнал об отставке не раньше чем за трое суток

Экс-премьер России Дмитрий Медведев не знал о своей отставке 15 января еще за трое суток до нее, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на два источника в российской власти.

Преемник Медведева Михаил Мишустин при этом уже встретился с Путиным, утверждают источники.

По информации Bloomberg, отставка премьера стала неожиданностью и для спикера Госдумы Вячеслава Володина, «бывшего высокопоставленного чиновника Кремля». Якобы новость об уходе Медведева застала его за обсуждением с депутатами конституционной реформы из послания Владимира Путина, и Володину пришлось ждать, пока представитель правительства в парламенте «побежал» за подтверждением.
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