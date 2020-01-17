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Зеленский не принял отставку Гончарука: не время расшатывать страну

Владимир Зеленский отказался отправлять в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он заявил на встрече с премьером 17 января, пишет reform.by

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», – сказал Зеленский.

Он поручил Гончаруку усилить правительство, найти слабые места и заменить некоторых министров. «У меня нет ни малейших оснований думать, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональны. Я помню, как вы отбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим усиления правительства», – сказал Зеленский.

Он также поручил пересмотреть зарплаты министров, руководителей ведомств и госкомпаний, сославшись на экономическую ситуацию в Украине. «Когда вы и ваше правительство поднимите экономику – можно будет поднимть и заработные платы», – сказал он. Зеленский добавил, что министры, которые не согласятся работать на новую зарплату, будут уволены.


Гончарук поблагодарил президента за оказанное доверие и согласился с озвученными предложениями.

Сегодня утром Алексей Гончарук подал в отставку на фоне скандала со слитыми записями переговоров с министрами и представителями Нацбанка Украины. На записях человек с голосом Гончарука называет себя профаном в экономике и заявляет, что Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов. Зеленский поручил правоохранительным органам за две недели найти причастных к сливу людей.
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