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Бел Рус

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В МИД России считают естественными споры с Беларусью

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно», — считают в МИД РФ.

В министерстве отметили, что работа над «дорожными картами» по углубленной интеграции с Беларусью продолжается. Подготовлена программа действий по реализации Договора о Союзном государстве.
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