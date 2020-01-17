Берни Сандерс

© Фото с сайта sanders.senate.gov





Согласно этим данным, за последнюю неделю рейтинг поддержки Сандерса вырос на 2% и достиг 20%. Прежнего лидера — Джо Байдена — поддерживают 19% опрошенных.

Следом за ними идут кандидаты Элизабет Уоррен (12%), Майкл Блумберг (9%) и Пит Буттиджич (6%).









При этом около 20% избирателей пока не определились со «своим» кандидатом. Кроме того, большинство опрошенных допускает, что еще может изменить свое мнение.

78-летний Сандерс, заседающий в сенате от штата Вермонт, в 2016 году уже претендовал на пост президента США. Тогда он проиграл демократические праймериз Хиллари Клинтон и в дальнейшем поддерживал ее кандидатуру.