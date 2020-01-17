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Суды "за независимость" не прекращаются. Расписание на январь

Правозащитникам стали известны новые даты судов за акции в поддержку независимости, которые проходили в Минске в течение декабря 2019 года.

Также продолжают судить витебских активистов, вышедших на акцию 29 декабря в своем родном городе. ПЦ Вясна снова составил список судебных заседаний по печально известной статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), которые пройдут во второй половине января

17 января

Витебск, суд Железнодорожного района
10.00 - Владимир Кийко, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске). Судья - Юрий Урбан. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

12.00 - Николай Кочурец, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске). Судья - Юрий Урбан. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Мозырь, суд Мозырского района
12.00 - Владимир Невмержицкий, ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске). Судья - Дмитрий Мазай. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

20 января

Минск, суд Партизанского района
10.00 - Вячеслав Сивчик, ст. 23.34 КоАП

Минск, суд Ленинского района
10.00 - Николай Статкевич, ст. 23.34 КоАП (суд за призывы к участию в акции 20 декабря).

21 января

Витебск, суд Железнодорожного районаВ
10.00 - Елена Янушковская, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске).

Минск, суд Партизанского района
10.00 - Вячеслав Сивчик, ст. 23.34 КоАП

22 января

Вилейка, суд Вилейского района
14:30 - Андрей Кудик, ч.3 ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске)

23 января

Витебск, суд Первомайского района
9:40 - Татьяна Северинец, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске)

24 января

Минск, суд Московского района
10.30 - Алана Гебремариам, ч. 3 ст. 23.34 КоАП.

11.30 - Виктор Ковальков (отец Викентий), ч. 3 ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске).

Новополоцк, городской суд
12.00 - Валяев Игорь, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)

Парчинский Евгений, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)

Полоцк, суд Полоцкого района и города
10.00 - Аглушевич Светлана, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)

11.00 - Парчинский Вячеслав, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)

27 января

Минск, суд Центрального района
9.15 - Леонид Борщевский, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (продолжение суда по доработанной деле)

Повестки в суд за участие в акциях за независимость ждут:


Политик Николай Статкевич. На него составлен протокол за участие в акции 20 декабря.

Глава Партии БНФ Григорий Костусев - тоже за участие в акции 20 декабря.

Член БСДП Алесь Абрамович - 20 декабря.

Журналист и член Партии БНФ Илья Добротвор - 20 декабря.

Активистка из Витебска Елена Янушковская. На нее составлено еще три протокола за участие в акциях 20 и 21 декабря в Минске, а также за призывы в интернете к участию в минской акции 29 декабря.

Наталья Спиридонова - за призывы к участию в акции 29 декабря в Витебске.
Борис Аникеев - за участие в акции 20 декабря.

По подсчетам правозащитников "Весны", за декабрь и январь в стране прошло более 140 судебных заседаний, где судили активистов за участие в акциях 7, 8, 20 и 21 декабря. 


На 16 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 102882,5 рублей (более 48000$). 

11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста. 
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