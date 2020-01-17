Суды "за независимость" не прекращаются. Расписание на январь
Правозащитникам стали известны новые даты судов за акции в поддержку независимости, которые проходили в Минске в течение декабря 2019 года.
Также продолжают судить витебских активистов, вышедших на акцию 29 декабря в своем родном городе. ПЦ Вясна снова составил список судебных заседаний по печально известной статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), которые пройдут во второй половине января
17 января
Витебск, суд Железнодорожного района
10.00 - Владимир Кийко, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске). Судья - Юрий Урбан. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).
12.00 - Николай Кочурец, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске). Судья - Юрий Урбан. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).
Мозырь, суд Мозырского района
12.00 - Владимир Невмержицкий, ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске). Судья - Дмитрий Мазай. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).
20 января
Минск, суд Партизанского района
10.00 - Вячеслав Сивчик, ст. 23.34 КоАП
Минск, суд Ленинского района
10.00 - Николай Статкевич, ст. 23.34 КоАП (суд за призывы к участию в акции 20 декабря).
21 января
Витебск, суд Железнодорожного районаВ
10.00 - Елена Янушковская, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске).
Минск, суд Партизанского района
10.00 - Вячеслав Сивчик, ст. 23.34 КоАП
22 января
Вилейка, суд Вилейского района
14:30 - Андрей Кудик, ч.3 ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске)
23 января
Витебск, суд Первомайского района
9:40 - Татьяна Северинец, ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Витебске)
24 января
Минск, суд Московского района
10.30 - Алана Гебремариам, ч. 3 ст. 23.34 КоАП.
11.30 - Виктор Ковальков (отец Викентий), ч. 3 ст. 23.34 КоАП (суд за акции 20 и 21 декабря в Минске).
Новополоцк, городской суд
12.00 - Валяев Игорь, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)
Парчинский Евгений, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)
Полоцк, суд Полоцкого района и города
10.00 - Аглушевич Светлана, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)
11.00 - Парчинский Вячеслав, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (суд за акцию в Полоцке 4 января)
27 января
Минск, суд Центрального района
9.15 - Леонид Борщевский, ч. 1 ст. 23.34 КоАП (продолжение суда по доработанной деле)
Повестки в суд за участие в акциях за независимость ждут:
Политик Николай Статкевич. На него составлен протокол за участие в акции 20 декабря.
Глава Партии БНФ Григорий Костусев - тоже за участие в акции 20 декабря.
Член БСДП Алесь Абрамович - 20 декабря.
Журналист и член Партии БНФ Илья Добротвор - 20 декабря.
Активистка из Витебска Елена Янушковская. На нее составлено еще три протокола за участие в акциях 20 и 21 декабря в Минске, а также за призывы в интернете к участию в минской акции 29 декабря.
Наталья Спиридонова - за призывы к участию в акции 29 декабря в Витебске.
Борис Аникеев - за участие в акции 20 декабря.
По подсчетам правозащитников "Весны", за декабрь и январь в стране прошло более 140 судебных заседаний, где судили активистов за участие в акциях 7, 8, 20 и 21 декабря.
На 16 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 102882,5 рублей (более 48000$).
11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста.
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15:58 17/01/2020
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