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В столице Армении нашли тело экс-главы спецслужб

Не исключают самоубийства.

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване. 

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета этой страны.

На теле обнаружено огнестрельное ранение.

На месте ЧП сейчас работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.

По версии некоторых СМИ, Кутоян покончил жизнь самоубийством.

Кутоян возглавлял ведомство с февраля 2016 по май 2018 года. Его на этом посту сменил Артур Ванецян после "бархатной революции".

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. Получил юридическое образование в России.


В 2005 году защитил диссертацию и закончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Армении, получив докторскую степень в области права.

В 2007 году окончил Школу права и дипломатии имени Флетчер (Университет Тафтса) в США. Восемь лет преподавал в Славянском университете, ЕГУ и Национальной академии наук. 

В разные годы работал в генеральной прокуратуре и офисе защитника прав человека, а также занимался частной юридической практикой.

С 2011 по 2016 годы был помощником президента. Кутоян был женат, воспитывал сына.
Источник: armeniasputnik.am
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