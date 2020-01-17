Возглавит ли Дмитрий Кучук партию "Зеленых"?

"Я могу выдвигаться, но мы стараемся придерживаться принципа максимальной ротации, -- говорит Анастасия Дорофеева. – И мне кажется, что четыре года – это и так немало!





Что удалось сделать за этот период? Мы довольно много занимались образовательной работой, удалось создать крепкое молодежное ядро, и теперь чтобы не случилось – есть на кого положиться.





Люди, которые ассоциируются с зеленым движением, обычно сильно уходят в экологизм. И вот сейчас у нас появилась молодежь, на которую я смотрю и думаю: как можно в 21 год так глобально мыслить?





Что касается самой партийной структуры, то у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Не знаю, что будет на съезде, но у нас в партии достаточно разное представление о том, что такое политика, какими должны быть зеленые.









Частично нам удалось выровнять какое-то восприятие, но синергии достичь не удалось.





Настоящей партией мы не стали. В Беларуси в принципе невозможно в полной мере функционировать партиям. Поэтому мы – протопартия, партия в процессе становления…"





Кто будет баллотироваться на пост председателя Белорусской партии "Зеленые"?





Не исключено, за кресло председателя партии будут бороться нынешний первый заместитель председателя партии бизнесмен Дмитрий Кучук, а также руководитель ОО "Экодом" Ирина Сухий.





Кстати, сегодня многие считают, что именно Кучук возглавляет партию – дело в том, что на сегодня бизнесмен четко ассоциируется с "Зелеными" и представляет партию на всех политических тусовках.





Дмитрий Кучук выступает за то, чтобы партия "Зеленые" стала более узнаваемой и яркой, чтобы активисты партии принимали самое активное участие во всех политических кампаниях.





Чью кандидатуру поддержит съезд будет известно уже в понедельник.



