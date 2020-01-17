Возглавит ли Дмитрий Кучук партию "Зеленых"?
19 января состоится отчетно-выборный съезд Белорусской партии "Зеленые". Как стало известно "Белорусскому партизану", нынешний председатель "Зеленых" Анастасия Дорофеева приняла решение не баллотироваться на второй срок.
"Я могу выдвигаться, но мы стараемся придерживаться принципа максимальной ротации, -- говорит Анастасия Дорофеева. – И мне кажется, что четыре года – это и так немало!
Что удалось сделать за этот период? Мы довольно много занимались образовательной работой, удалось создать крепкое молодежное ядро, и теперь чтобы не случилось – есть на кого положиться.
Люди, которые ассоциируются с зеленым движением, обычно сильно уходят в экологизм. И вот сейчас у нас появилась молодежь, на которую я смотрю и думаю: как можно в 21 год так глобально мыслить?
Что касается самой партийной структуры, то у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Не знаю, что будет на съезде, но у нас в партии достаточно разное представление о том, что такое политика, какими должны быть зеленые.
Частично нам удалось выровнять какое-то восприятие, но синергии достичь не удалось.
Настоящей партией мы не стали. В Беларуси в принципе невозможно в полной мере функционировать партиям. Поэтому мы – протопартия, партия в процессе становления…"
Кто будет баллотироваться на пост председателя Белорусской партии "Зеленые"?
Не исключено, за кресло председателя партии будут бороться нынешний первый заместитель председателя партии бизнесмен Дмитрий Кучук, а также руководитель ОО "Экодом" Ирина Сухий.
Кстати, сегодня многие считают, что именно Кучук возглавляет партию – дело в том, что на сегодня бизнесмен четко ассоциируется с "Зелеными" и представляет партию на всех политических тусовках.
Дмитрий Кучук выступает за то, чтобы партия "Зеленые" стала более узнаваемой и яркой, чтобы активисты партии принимали самое активное участие во всех политических кампаниях.
Чью кандидатуру поддержит съезд будет известно уже в понедельник.
"Белорусский партизан"
13:57 17/01/2020
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