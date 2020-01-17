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СМИ: Медведев ушел в отставку, не достигнув компромисса с Путиным по конституционной реформе

Премьер РФ Дмитрий Медведев мог уйти в отставку из-за иной позиции по конституционной реформе, которую предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает «Коммерсант».

СМИ: Медведев ушел в отставку, не достигнув компромисса с Путиным по конституционной реформе
РИА Новости
По информации издания, Медведев в конце 2019 года был сторонником слияния президентской власти и исполнительной. Из этой схемы следует, что президент является де-факто главой исполнительной власти. Напомним, Путин предложил, что премьер-министр и «гражданская» часть правительства РФ должны назначаться Госдумой.

«В этой части, упрощенно, „гражданская половина“ республиканской власти в РФ становится „парламентской“, „военная“ (президент также остается верховным главнокомандующим) — несколько менее „президентской“, чем сейчас», — отмечается в тексте.

«Неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Дмитрием Медведевым, но он вряд ли был согласен», — уточняет издание.

О том, что позиции Путина и Медведева разошлись, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к руководству правительства, и собеседника, близкого к администрации президента, пишет «Дождь». Отмечается, что Медведев якобы был не согласен со своей ролью в новой системе распределения власти.

Близкий к Кремлю источник заявил, что Медведев предлагал ввести пост вице-президента и планировал сам занять это место. Согласно версии другого источника, недовольство Медведева вызвала юридическая форма реформ. Он рассчитывал, что глава государства прислушается к его мнению относительно вопроса изменений Конституции. 

По данным издания, отставка правительства должна была произойти ближе к весне. Собеседник издания в аппарате правительства уточнил, что Медведев принял решение об отставке несколько дней назад.
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