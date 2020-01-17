По информации издания, Медведев в конце 2019 года был сторонником слияния президентской власти и исполнительной. Из этой схемы следует, что президент является де-факто главой исполнительной власти. Напомним, Путин предложил, что премьер-министр и «гражданская» часть правительства РФ должны назначаться Госдумой.





«В этой части, упрощенно, „гражданская половина“ республиканской власти в РФ становится „парламентской“, „военная“ (президент также остается верховным главнокомандующим) — несколько менее „президентской“, чем сейчас», — отмечается в тексте.





«Неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Дмитрием Медведевым, но он вряд ли был согласен», — уточняет издание.





О том, что позиции Путина и Медведева разошлись, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к руководству правительства, и собеседника, близкого к администрации президента, пишет «Дождь». Отмечается, что Медведев якобы был не согласен со своей ролью в новой системе распределения власти.





Близкий к Кремлю источник заявил, что Медведев предлагал ввести пост вице-президента и планировал сам занять это место. Согласно версии другого источника, недовольство Медведева вызвала юридическая форма реформ. Он рассчитывал, что глава государства прислушается к его мнению относительно вопроса изменений Конституции.





По данным издания, отставка правительства должна была произойти ближе к весне. Собеседник издания в аппарате правительства уточнил, что Медведев принял решение об отставке несколько дней назад.