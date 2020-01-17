В Раде зарегистрировали положение о создании следственной комиссии в деле Шеремета
Народный депутат Украины Ирина Фриз заявила о том, что она инициировала положение о создании следственной комиссии в деле убийства журналиста Павла Шеремета
Как передает Цензор.НЕТ, об э том она написала в Фейсбуке.
Фриз отметила: "Сегодня зарегистрировала постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета № 2756.
Напомню, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:
Яны Дугарь - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;
Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;
Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.
Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства.
Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12:21 17/01/2020
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