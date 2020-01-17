Как передает Цензор.НЕТ, об э том она написала в Фейсбуке.





Фриз отметила: "Сегодня зарегистрировала постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета № 2756.





Напомню, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:





Яны Дугарь - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;

Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;

Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.





Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства.





Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины".





Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.





13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.





Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.



