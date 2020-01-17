Лавров назвал Союзное государство среди приоритетов внешней политики России
Сергей Лавров назвал Союзное государство среди приоритетов внешней политики России. Об этом и. о. министра иностранных дел заявил на ежегодной пресс-конференции. Ее трансляция ведется на сайте МИД РФ.
«Традиционный приоритет — наращивание взаимодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ, Евразийского экономического союза», — сказал Сергей Лавров.
И. о. министра не стал конкретизировать союзную тематику. Он отметил достижения в сфере заключения соглашений о зоне свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве на уровне ЕАЭС.
12:04 17/01/2020
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