



«Традиционный приоритет — наращивание взаимодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ, Евразийского экономического союза», — сказал Сергей Лавров.





И. о. министра не стал конкретизировать союзную тематику. Он отметил достижения в сфере заключения соглашений о зоне свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве на уровне ЕАЭС.