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Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил об отставке

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.


Как отмечает Громадське, заявления об отставке на этом этапе ничего не меняет, его должен согласовать еще президент.

Правительство Гончарука начало свою работу во время активной фазы бюджетного процесса. За относительно короткий промежуток времени чиновники сумели утвердить бюджет на 2020 год, провести через парламент ряд законов, в частности, о льготных кредитах для бизнеса. 

Также именно этому правительству пришлось проводить переговоры с российским Газпромом о транзите газа и в сжатые сроки завершить реформу газового рынка Украины.

Гончарук сегодня является самым молодым премьером Украины - ему 35 лет, и одним из самых молодых в мире. До этого назначения он был заместителем руководителя Офиса президента (с 28 мая 2019).
"Белорусский партизан"
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