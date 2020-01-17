СМИ: в Омане Зеленский мог встречаться с Сурковым





По его мнению, об этом свидетельствуют следующие знаковые несоответствия:





«Не люблю теории заговора, возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов.





1. С кем на самом деле Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?





Ну, не верю в спонтанную смену места отдыха.





Встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов. Договоренности абстрактные и бессмысленные, извините.





2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с министром иностранных дел Омана?





Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве).





Почему не договорились об открытии посольства?





3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был «отдых с семьей»?





Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу.





4. Почему был выбран отель максимально близко к посольству РФ в Омане?





5. Кто сделал фото Зеленского в Омане, и зачем его слили?





... Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте, какой страны).





6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?».





«В целом, вопросов больше, чем ответов. Все указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать «особый статус» Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию «нового» Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был более уступчивым. Сбитый самолет мог быть способом запугивания (как рэкетиры в 90-е простреливали ногу жертве). Не могу утверждать, что Зеленский согласился на это. Но то, что Москва жестко навязывает свой порядок, это очевидно», - отмечает эксперт.





Президент Владимир Зеленский после Нового года отдохнул с семьей в Омане и провел деловые встречи. Но так получилось, что аккурат в это время султан Омана умер. По мнению народного депутат Величковича, султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского.