СМИ: в Омане Зеленский мог встречаться с Сурковым
Сбитый под Тегераном украинский самолет мог быть способом запугивания Владимира Зеленского со стороны России после загадочной встречи на территории Омана. К такому выводу пришел соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, передает ЦензорНет.
По его мнению, об этом свидетельствуют следующие знаковые несоответствия:
«Не люблю теории заговора, возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов.
1. С кем на самом деле Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?
Ну, не верю в спонтанную смену места отдыха.
Встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов. Договоренности абстрактные и бессмысленные, извините.
2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с министром иностранных дел Омана?
Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве).
Почему не договорились об открытии посольства?
3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был «отдых с семьей»?
Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу.
4. Почему был выбран отель максимально близко к посольству РФ в Омане?
5. Кто сделал фото Зеленского в Омане, и зачем его слили?
... Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте, какой страны).
6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?».
«В целом, вопросов больше, чем ответов. Все указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать «особый статус» Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию «нового» Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был более уступчивым. Сбитый самолет мог быть способом запугивания (как рэкетиры в 90-е простреливали ногу жертве). Не могу утверждать, что Зеленский согласился на это. Но то, что Москва жестко навязывает свой порядок, это очевидно», - отмечает эксперт.
Президент Владимир Зеленский после Нового года отдохнул с семьей в Омане и провел деловые встречи. Но так получилось, что аккурат в это время султан Омана умер. По мнению народного депутат Величковича, султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского.
10:28 17/01/2020
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