«Гаварю немношка». Что латвийские СМИ пишут о встрече своего премьера с Лукашенко
Одной из главных тем стало русское произношение Кришьяниса Кариньша.
16 января Александр Лукашенко принимал премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Во время встречи возник небольшой языковой казус. Латвийский премьер признался, что ему с трудом дается русский язык.
На что глава Беларуси прямо ответил, что английского он не знает. А латвийскому гостю, мол, нужно почаще приезжать в Беларусь, чтобы «лучше говорить на русском, на нашем языке».
Судя по публикациям в латвийских СМИ, этот фрагмент встречи и стал одной из самых ярких тем для публикаций. Если не считать обмен подарками.
10:19 17/01/2020
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