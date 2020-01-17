











16 января Александр Лукашенко принимал премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Во время встречи возник небольшой языковой казус. Латвийский премьер признался, что ему с трудом дается русский язык.





На что глава Беларуси прямо ответил, что английского он не знает. А латвийскому гостю, мол, нужно почаще приезжать в Беларусь, чтобы «лучше говорить на русском, на нашем языке».





Судя по публикациям в латвийских СМИ, этот фрагмент встречи и стал одной из самых ярких тем для публикаций. Если не считать обмен подарками.







