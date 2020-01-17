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«Гаварю немношка». Что латвийские СМИ пишут о встрече своего премьера с Лукашенко

Одной из главных тем стало русское произношение Кришьяниса Кариньша.




16 января Александр Лукашенко принимал премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Во время встречи возник небольшой языковой казус. Латвийский премьер признался, что ему с трудом дается русский язык.

На что глава Беларуси прямо ответил, что английского он не знает. А латвийскому гостю, мол, нужно почаще приезжать в Беларусь, чтобы «лучше говорить на русском, на нашем языке».

Судя по публикациям в латвийских СМИ, этот фрагмент встречи и стал одной из самых ярких тем для публикаций. Если не считать обмен подарками.
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