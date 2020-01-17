Пионтковский: Путин становится царем и говорится восстановить империю

Андрей Пионтковский. 15 января в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков, чтобы получить народное одобрение на «мандат пожизненного правителя» и начать наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог





«Я удивлен, почему российские СМИ так бурно обсуждают вчерашние события. Путин окончательно заявил, что будет пожизненным властителем России. Как будет называться его должность – президент, генеральный секретарь или как-то еще, – неважно. Важно его заявление, что он никуда не уйдет. Но это и так было ясно большинству населения. Поэтому никакой новости тут нет. Я как раз считаю, что он останется на должности президента. Еще один важный момент – к чему такая поспешность? До 2024 года он законный президент. И до него еще дожить надо. С чего такая паника? Мне кажется, что для него референдум – это некое всенародное одобрение. И именно на него Путин будет ссылаться во время внешнеполитических авантюр, которые он готовит. А готовит он их после обряда победобесия в Москве 9 мая. Все сроки сходятся – и 9 мая, и референдум», – сказал Пионтковский.





Он считает, что Путин планирует усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского и его белорусского коллегу Александра Лукашенко.





«Тяжелое впечатление оставил визит [канцлера Германии Ангелы] Меркель в Москву. Она виляла хвостиком, как путинская собачонка. В нормандском формате уже три против одного. И если Зеленский не сможет выполнить обязательства по присоединению Украины к ОРДЛО, Путин пойдет на эскалацию. Также у него в планах додушить Лукашенко. Думаю, вчерашние заявления Путина связаны с намерениями более жестко давить на Украину и Запад. А его план с изменениями в конституцию – это попытка аннулировать свои предыдущие сроки. Мол, конституция же новая. Значит, можно избраться еще на два срока. Что касается Госсовета, то это еще один способ остаться у власти. Он может стать его председателем, а президентом усадит какого-нибудь Пупкина. И получив в мае народное одобрение на мандат пожизненного правителя, Путин начнет наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии», – отметил Пионтковский.





Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.





25 мая года Путин говорил, что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней конституции он не сможет этого сделать.





Следующие выборы президента РФ запланированы на 2024 год.