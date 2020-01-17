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Верховный судья США принес присягу для председательства в процессе по импичменту Трампа

Верховный судья США Джон Робертс принял присягу в Сенате США относительно председательства на судебном процессе по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа в верхней палате американского Конгресса.

Торжественная церемония состоялась 16 января в сессионном зале Капитолия, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Джон Робертс зачитал текст присяги после того, как, согласно процедуре, было проверено присутствие всех сенаторов на местах. Для проведения церемонии верховного судью к трибуне сопровождал почетный эскорт в составе четырех членов верхней палаты. Среди них были двое республиканцев и двое демократов, назначенных специально лидерами республиканского большинства и демократического меньшинства.

После завершения процедуры судья Робертс принял присягу всех членов Сената США, которые будут выполнять функции присяжных в судебном процессе по импичменту президента.

Ожидается, что первые вступительные речи, которые формально начнут судебные слушания, состоятся во вторник, 21 января.

Как сообщалось, Палата представителей США в четверг провела процедуру передачи официальных обвинений в процессе импичмента Дональда Трампа в верхнюю палату Конгресса США.
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