Торжественная церемония состоялась 16 января в сессионном зале Капитолия, сообщает собственный корреспондент Укринформа





Джон Робертс зачитал текст присяги после того, как, согласно процедуре, было проверено присутствие всех сенаторов на местах. Для проведения церемонии верховного судью к трибуне сопровождал почетный эскорт в составе четырех членов верхней палаты. Среди них были двое республиканцев и двое демократов, назначенных специально лидерами республиканского большинства и демократического меньшинства.





После завершения процедуры судья Робертс принял присягу всех членов Сената США, которые будут выполнять функции присяжных в судебном процессе по импичменту президента.





Ожидается, что первые вступительные речи, которые формально начнут судебные слушания, состоятся во вторник, 21 января.





Как сообщалось, Палата представителей США в четверг провела процедуру передачи официальных обвинений в процессе импичмента Дональда Трампа в верхнюю палату Конгресса США.