Правозащитники "Весны " подготовили аналитический обзор по ситуации с правами человека в Беларуси в 2019 году. Какие выводы они сделали? Подготовили подборку из десяти основных выводов правозащитников за прошлый год в области прав человека.





1. В 2019 году власти Беларуси не отказались от политически мотивированных репрессий и продолжали их применение в отношении граждан страны в различных формах и проявлениях: уголовное и административное преследование и другие формы давления в связи с их активной политической оппозиционной или общественной деятельностью.





По данным "Весны", в течение года политически мотивированное уголовное преследование осуществлялось в отношении семи человек:





главной редакторки TUT.BY Марины Золотовой,

блогеров Сергея Пятрухина, Александра Кабанова, Андрея Паука,

брестских экологических активистов Моисея и Дениса Мазько,

активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко.

Это меньше, чем в предыдущем 2018 году (18 человек), значительно меньше, чем в 2017 (40 человек), и столько же, как в 2016 г. Трое из них (Золотова, Петрухин и Полиенко) были осуждены судами к наказаниям, не связанных с лишением свободы. Возбужденные уголовные дела в отношении остальных были прекращены органами следствия в связи с отсутствием состава преступления в действиях подозреваемых и обвиняемых. Таким образом, в 2019 году в Беларуси не появилось новых политзаключенных.





Однако в 2019 году в колонии №9 в Горках продолжает отбывать срок Михаил Жемчужный — единственный на данный момент политзаключенный, признанный таковым белорусским правозащитным сообществом.





2. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, которые прошли 17 ноября, не были признаны свободными и демократическими как независимыми национальными наблюдателями кампании "Правозащитники за свободные выборы", так и международной миссией наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ. Они не соответствовали ряду ключевых международных стандартов проведения демократических и свободных выборов, а также избирательному законодательству Республики Беларусь.





3. Проведение выборов в целом не привело к значительному росту репрессий в стране непосредственно в период электоральной кампании. Однако число случаев привлечения граждан к административной ответственности за участие в мирных собраниях в период проведения выборов увеличилось после завершения выборов. Правозащитники таким образом отметили рост репрессий в пост-избирательный период.





4. Текущая ситуация и согласие правительства Беларуси на участие в обсуждении повестки дня "углубленной интеграции" представляет потенциальную и реальную угрозу для суверенитета страны. Это повлекло активизацию белорусского общества в проведении мирных акций протеста в поддержку независимости Беларуси и против подписания интеграционных соглашений с Россией. Это вызвало увеличение административного преследования участников этих мирных собраний. Примечательно, в то же время продолжение правительством Беларуси политики диалога и нормализации отношений с Европейским Союзом и США вынуждал власти страны воздерживаться от применения жестких форм репрессий в отношении политической оппозиции и представителей гражданского общества на протяжении прошлого года.





5. В 2019 году продолжалось применение смертной казни, несмотря на продолжение диалога государства с ЕС и ПАСЕ по этой проблеме. В прошлом году было вынесено три новых смертных приговора, а три прежние приговоры были приведены в исполнение.





Также правозащитники акцентируют внимание, что в государственных СМИ отсутствует какая-либо общественная дискуссия на тему применения в стране смертной казни. Только правозащитники пытаются влиять на общественное мнение по вопросу отмены смертной казни. "Весна" в рамках инициативы "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" продолжает проведение кампании по отмене этого вида наказания в стране.









6. В прошлом году наблюдалось произвольное и повсеместное ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения. В 2019 году за осуществление права на мирные собрания, свободу мнений и их выражение на уличных акциях подвергнуты административным взысканиям не менее 151 человек, зафиксировано не менее 234 случая репрессий.





Активистка Нина Богинская в суде Первомайского района г. Минска





Мирные собрания граждан, проходивших в период выборов и после их окончания, в большинстве случаев не пресекались органами правопорядка, а их участники не задерживались во время проведения собраний и непосредственно после их завершения. Тем не менее, в 2019 году власти активно применяли административные взыскания в отношении 4 участников собраний, в том числе и аресты.









7. Также в течение года были зафиксированы многочисленные случаи преследования блогеров и журналистов независимых СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. По данным "Весны", за 2019 год зафиксировано 45 фактов произвольного привлечения к административной ответственности 20 журналистов и блогеров по ч. 2 ст. 22.9 КоАП. Преследования со стороны властей так же подвергались независимые блогеры и журналисты-фрилансеры, которые осуществляют сотрудничество с зарубежными СМИ, в первую очередь с польским телеканалом Белсат.





8. В 2019 году существенно не изменилось положение с правами на личную неприкосновенность, свободу от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения.





Правозащитники «Весны» в рамках проекта #БезПраваНаРасправу собрали свидетельства о разного рода проявлениях жестокости со стороны представителей власти.









9. В течение прошлого года не произошло существенных изменений в сфере свободы ассоциаций. В июле 2019 году перестала действовать статья 193-1 Уголовного кодекса (незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда, либо участие в их деятельности). В то же время, вступила в силу ст. 23.88 КоАП, предусматривающая административную ответственность в виде штрафа за осуществление деятельности от имени незарегистрированных организаций. Пока не было зафиксировано случаев его применения, однако это не отменяет опасности его потенциального применения в отношении представителей незарегистрированных организаций в будущем.





10. В Беларуси в течение года были зафиксированы несколько случаев дискриминации уязвимых групп населения, а именно, ромскага населения и ЛГБТК+. Это связано, в том числе с тем, что в стране отсутствуют реальные правовые механизмы защиты жертв дискриминации, не делаются действенные меры по защите уязвимых групп населения. Правозащитники обеспокоены тем, что до сих пор отсутствует единый рамочный закон о недопущении дискриминации. На отсутствие комплексного антидискриминационного законодательства неоднократно обращали внимание властей страны как белорусские правозащитные организации, так и международные организации, Комитет по правам человека ООН, в частности.



