Протесты в Гонконге : число задержанных превысило 7 тысяч





На вопрос о том, допускали ли правоохранители ошибки при задержании, начальник местной полиции Крис Тан ответил: «Конечно, есть что улучшить… в том числе, с точки зрения наших действий и стратегий, общения со СМИ, приспособлений и общения моих коллег с гражданами».





Напомним, в Гонконге с июня 2019 года продолжаются многотысячные протесты, изначальной причиной которых стал закон об экстрадиции. Несмотря на отмену законопроекта, протесты продолжились. Их участники требуют расследования действия силовиков во время акций, отставки главы администрации Гонконга и проведения реформы избирательного права.



