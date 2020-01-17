На основе этого свидетельства DW сняла фильм , который на YouTube уже набрал около 850 тысяч просмотров. В Беларуси интервью Гаравского стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель.









Однако на отношения белорусских властей с западными партнерами эти скандальные разоблачения никак не повлияли. Почему?





Андрей Казакевич объяснил DW, что Евгений Гаравский не рассказал ничего нового и не привел доказательств причастности Александра Лукашенко к случившемуся. Поэтому Запад, в свою очередь, решил не обострять отношения с Минском, пишет Директор института «Политическая сфера»объяснил DW, что Евгений Гаравский не рассказал ничего нового и не привел доказательств причастности Александра Лукашенко к случившемуся. Поэтому Запад, в свою очередь, решил не обострять отношения с Минском, пишет gazetaby.com





"Беларусь и США с Евросоюзом сделали значительные инвестиции в улучшение отношений, и никто не хочет терять достигнутый уровень".





Андрей Казакевич





Де-факто подтвердился сделанный месяц назад прогноз «Салідарнасці», что будет после признания Гаравского: «Пока никакими сверхъестественными последствиями главе Беларуси случившееся не грозит. В конце концов, и Запад, и наше общество (вернее, та его часть, которая чем-то интересуется) давно в курсе, кто виноват, и смирились с тем, что сделать с этим прямо сейчас ничего нельзя».



