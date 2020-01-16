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Президент Европейского совета призвал Путина к выполнению Минских соглашений

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал к полному выполнению Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте совета.

"Во время первого контакта между Шарлем Мишелем на посту президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС о полном выполнении Минских соглашений; отметил Парижский саммит, который состоялся в декабре 2019 году в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в заявлении.


В Брюсселе также напомнили, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

На сайте Кремля в заявлении о телефонном разговоре также отмечено, что обсуждалось выполнение Минских соглашений, но в Москве указывают на необходимость их "безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта".
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