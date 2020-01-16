Экс-главе Минщины нашли применение - будет курировать Форум регионов

Очередной форум решено провести в Минске и Минской области.





Напомним, что такие форумы проводятся ежегодно и поочередно (в России и Беларуси). Их курируют верхние палаты парламентов: Совет Республики и Совет Федерации.





Во время форумов обычно подписываются контракты на поставку продукции белорусского госсектора в Россию и другие документы.





В 2019 году в Санкт-Петербурге общая сумма контрактов составила $550 млн.





За несколько лет прошло шесть форумов. За это время в Беларуси было уже три председателя Совета Республики (Анатолий Рубинов, Михаил Мясникович, Наталья Кочанова), в России главой Совета Федерации остается Валентина Матвиенко.