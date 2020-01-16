Госдума РФ утвердила Мишустина на посту премьера. А кто-то сомневался?





На заседании Мишустин назвал шесть главных приоритетов правительства. В частности, он собирается совершить «цифровой прорыв», поддерживать сельское хозяйство и развивать оборонный сектор экономики.





Послание президента Мишустин назвал программой социальной справедливости и сказал, что на нее нужно около четырех триллионов рублей за четыре года. Также он добавил, что правительству надо форсировать работу по нацпроектам. Кроме того, он пообещал выстроить четкое взаимодействие с регионами и улучшить инвестиционный климат.





Перед утверждением в Госдуме, Мишустин встретился с депутатами фракций парламента. На встрече с представителями «Единой России» он заявил о необходимости заняться институциональными реформами и привнесением современных информационных технологий. Также он сказал, что займется снятием барьеров для ведения бизнеса.





Кроме того, Мишустин пообещал разобраться с программами нацпроекта «Цифровая экономика». На встрече с депутатами КПРФ он заявил, что проведет кардинальные изменения в составе правительства. Также он затронул тему пенсионного законодательства и сказал, что «лучше ничего не трогать». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что партия воздержится от голосования за Мишустина, так как неизвестен состав нового правительства.









Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января 2020 года. Она произошла спустя несколько часов после Послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию, где он заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию России. Медведев свое решение уйти в отставку объяснил тем, что хочет дать президенту возможность в полной мере реализовать предложенные инициативы. После этого Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра