Лукашенко ждут в Латвии 3 апреля
Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля
Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства в Минске.
"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - сказал Кришьянис Кариньш.
Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.
Источник: belta.by
11:29 16/01/2020
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