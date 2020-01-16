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Скандал: премьер Украины признался, что ничего не понимает в экономике, но хотел рассказать Зеленскому про индекс оливье

В Украине разразился очередной политический скандал.

В интернете появились две части аудиозаписи совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с несколькими министрами и руководством Нацбанка он обсуждал, как ввести в заблуждение президента относительно истинного состояния украинской экономики и деятельности правительства, переадет Еврорадио.

Алексею Гончаруку 35 лет. Он — юрист по образованию. Стал премьер-министром 29 августа 2019 года, а до этого несколько месяцев был заместителем руководителя Офиса украинского президента. Гончарук — самый молодой премьер в истории Украины. Он запомнился посещением выступления неонацистской группы и катанием по зданию кабинета министров на... самокате.

На записях много скандальных высказываний Гончарука. Например, о "тумане" и "пустом месте" в голове президента Владимира Зеленского. При этом премьер признается, что он сам "полный профан в экономике" и ничего в ней не понимает.


Из аудиозаписи следует, что украинское правительство не имеет плана по развитию экономики. При этом Алексей Гончарук не хочет, чтобы его обвинили в том, что он со своим кабинетом уничтожил экономику Украины.


А сегодня утром в сеть слили и третью часть скандального разговора. На записи слышно обсуждение того, как представить происходящее президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Забавно, но после такого скандала Зеленский не может отправить Гончарука в отставку, поскольку тот имеет годовой иммунитет после назначения. Однако премьер может сам написать заявление. 

С другой стороны, Алексей Гончарук пока никак не прокомментировал появление аудиозаписей. Он может назвать их фальшивкой и сделать вид, что ничего не произошло.
"Белорусский партизан"
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