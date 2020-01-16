Ну надо же! Во время речи Путина в зале заметили двойника Карпенко
Пользователи соцсетей обратили внимание, что сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в зале слушал человек, похожий на Игоря Карпенко — министра образования Беларуси.
Еврорадио, однако, узнало, что белорусский министр сегодня в Москву не ездил. Его "двойником" оказался российский политолог Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов — заметная фигура в российских политических кругах. 48-летний кандидат исторических наук является членом Высшего совета пропутинской партии "Единая Россия". Он участвовал в разработке программы этой партии. В 2012 году он был доверенным лицом Путина на президентских выборах.
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко / БЕЛТА
Российский политолог Дмитрий Орлов / rapc.pro
09:30 16/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.