Писатель Глуховский: Лукашенко одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет
Известный писатель - об обострении отношений России и Беларуси.
Дмитрий Глуховский
– Мне говорили, что Лукашенко, как Владимир Владимирович Путин всегда ходит только со своей чашкой, кружкой герметически закрытой, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы. – Потому что он понимает что в очень большой степени независимость Беларуси зиждется на независимости его характера личного.
Поэтому он одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет, чтобы ему случайно не нанесли какой-нибудь составчик в нашем духе, пишет udf.by
Знаете, мы любим кому-нибудь составчик какой-нибудь нанести...
09:24 16/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.