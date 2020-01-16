Сразу после этого заявления премьер России Дмитрий Медведев вместе со всем кабинетом министров подал в отставку.





Подробности в сюжете Белсат рассказывает Витовт Сивчик (12:19 — 03:32).





А что все это будет означать для Беларуси? Вопросы адресуем политологу Сергею Николюку.





Политолог говорит, что последнее послание Путина – очень важное, так как Конституция России будет изменена и очень скоро. По словам политика, это доказывает то, что чтобы остаться у власти, Путину не нужно Союзное государство, но это не означает, что оно не нужно ему вообще:





«…Путин сегодня словно переходит в другую категорию: он был крутым мачо, а сейчас он человек, который заботится о российском народе. […] Так извините, если человек заботится о российском народе, почему он должен заботиться о белорусском народе? На каком основании Россия будет продолжать субсидировать белорусскую экономику?»





По словам Сергея Николюка, Путина волнует отношение к нему российского народа. Поэтому он не случайно предложил россиянам «экономические баранки».