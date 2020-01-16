Сергей Николюк: Решение по Беларуси в России принято. И оно постепенно осуществляется
Владимир Путин предложил через референдум изменить Конституцию. Такие изменения предусматривают ослабление полномочий президента, укрепление формальной роли парламента и усиление поста премьер-министра.
Сразу после этого заявления премьер России Дмитрий Медведев вместе со всем кабинетом министров подал в отставку.
Подробности в сюжете Белсат рассказывает Витовт Сивчик (12:19 — 03:32).
А что все это будет означать для Беларуси? Вопросы адресуем политологу Сергею Николюку.
Политолог говорит, что последнее послание Путина – очень важное, так как Конституция России будет изменена и очень скоро. По словам политика, это доказывает то, что чтобы остаться у власти, Путину не нужно Союзное государство, но это не означает, что оно не нужно ему вообще:
«…Путин сегодня словно переходит в другую категорию: он был крутым мачо, а сейчас он человек, который заботится о российском народе. […] Так извините, если человек заботится о российском народе, почему он должен заботиться о белорусском народе? На каком основании Россия будет продолжать субсидировать белорусскую экономику?»
По словам Сергея Николюка, Путина волнует отношение к нему российского народа. Поэтому он не случайно предложил россиянам «экономические баранки».
Игорь Кулей/АА belsat.eu
09:12 16/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.