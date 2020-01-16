Решение Путина — плохая или хорошая новость для белорусов?

После послания Владимира Путина и объявлении о референдуме с целью изменения Конституции, стало понятно, что и в отношениях с Беларусью как прежде уже не будет. Но как?









Валерий Карбалевич: «Проект «союзного государства» отвергнут»





«Предложение Путина значит, что проект «союзного государства», с помощью которого предполагалось продлить его полномочия, отвергнут, — отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем блоге на Радыё Свабода. — Возможно, по инерции Москва будет проталкивать и дальше идею «углубления интеграции» с Беларусью. Но разве что только ради удобного повода, чтобы резко уменьшить экономическую помощь Беларуси. Ведь очевидно, что на объединение Лукашенко не согласится. В таком случае со спокойной совестью можно отказаться от большинства преференций союзнику».





Арсений Сивицкий: «Может прорабатывать более активное вмешательство во внутренние дела Беларуси, в том числе и силового плана»





«Независимо от того, какой сценарий транзита власти будет избран в России, Кремль продолжит усиливать давление на Беларусь. Более того — оно может принять и более жесткие формы, — отмечает в интервью сайту Naviny.by директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий. — Во многом это связано со стратегическими фобиями» российского руководства, которое опасается потерять влияние на Беларусь в среднесрочной перспективе.





Сивицкий также обращает внимание на то, что Беларусь еще с 2014 года фигурирует в подготавливаемых спецслужбами России (Главное управление Генштаба, Служба внешней разведки) ежегодных обзорах угроз и вызовов национальной безопасности РФ.





«Главный посыл таков: то, что Минск активно нормализует отношения с Западом, углубляет стратегическое партнерство с Китаем, в среднесрочной перспективе может привести к подрыву влияния России на Беларусь. Поэтому предлагается превентивно предпринять ряд действий, чтобы не допустить реализации такого сценария», — отмечает эксперт.









Причем «интеграционный ультиматум» — это для Москвы «лишь один из способов хеджировать риски». Поскольку Минск ответил отказом, то, судя по всему, «будут прорабатываться и другие планы, возможно, менее дружественные, предполагающие более активное вмешательство во внутренние дела Беларуси, в том числе и силового плана», резюмировал Сивицкий.





Федута: «Путин от нас отвязался. И это плохо»





С таким заголовков вышла на БЕЛСАТе статья Александра Федуты. Вот что он пишет:





«Друзья мои, мы чужие на этом празднике жизни. Теперь уже совсем. Беларусь не участвует в этом сценарии, для нее роль не предусмотрена. Разве что в роли боксерской груши, на которой премьер, назначенный Путиным Владимиром Владимировичем, сможет отрабатывать удар. Как сам Путин Владимир Владимирович отрабатывал удар на Чечне. Нет, обстреливать нас не будут. Но бить будут больно. Экономически.





И – самое главное. Теперь никому не пожалуешься на то, что Россия таким образом пытается лишить нас суверенитета. Потому что в этом случае каждый нормальный собеседник задастся вопросом:





— А на фига это России теперь надо?





Действительно. Теперь не надо. Теперь ей деньги нужны. Ну, или собственность.





Привет, как говорится, Макею Владимиру Владимировичу».





Артем Шрайбман: «Все это хорошие новости для белорусского суверенитета»





«Теперь Кремль будет тратить больше внимания и энергии на внутреннюю политику. На внешнеполитические мелочи, вроде нас с нашей интеграцией, остается намного меньше времени и интереса, — пишет политический обозреватель Артем Шрайбман в своей колонке на TUT.BY. — Перезагрузка российского правительства, которое и вело рабочую группу с Беларусью, еще дальше откладывает перспективы каких-то дорожных карт. Если они еще не окончательно утонули в не дошедшей до Беларуси нефти.





Все это хорошие новости для белорусского суверенитета, рисков стало меньше. Теперь даже те силы внутри и около российской власти, которые лоббировали тесную интеграцию с Беларусью в надежде на то, что Путину это может понадобиться, наткнутся на ясное отсутствие интереса в Кремле.





Но для белорусской экономики все становится намного туманнее. Единственной целью диалога по интеграции теперь будет обрезание всех форм поддержки Беларуси, которые еще не были обрезаны до сих пор.









Рыночные отношения с Россией больше не вопрос выбора. Выбор для власти теперь в другом. Либо продолжать верить в сказку, где «мы же вместе в окопах гнили» можно конвертировать в твердую валюту. Либо взрослеть и строить такую экономику, которая этому соответствует. Принятие реальности неизбежно, вопрос в том, какая власть к нему придет — эта или следующая».





Александр Класковский: «Расслабляться не время»





«Москва вряд ли ослабит внимание к Беларуси в принципе, в стратегическом плане (при том что степень давления по разным причинам может колебаться), — пишет политический обозреватель Александр Класковский на сайте Naviny.by.





Во-первых, не факт, что на сценарии продления власти Путина через поглощение соседнего государства поставлен крест. Да, в Кремле этот вариант наверняка не считают приоритетным, однако почему бы и его не держать в голове: а вдруг прокатит?





Во-вторых, независимо от проблемы-2024 успех в «собирании земель» добавит популярности у электората любому московскому правителю в любое время. Характерные для России великодержавные интенции, распространенный там взгляд на белорусскую независимость как на историческое недоразумение, которое надо бы исправить, — это тоже мотивы настаивать на «углублении интеграции» и давить на Минск другими способами (размещение войск, внутренняя дестабилизация и пр.).





В-третьих, с точки зрения так нелюбимых белорусским президентом прагматиков-рыночников в окружении Путина, давлением на Минск можно как минимум облегчить бремя содержания союзника. Не хотите сближения — тогда сосите лапу.





И наконец, в-четвертых, при любом руководстве Кремлю крайне важно, чтобы из соображений национальной безопасности земля Беларуси оставалась его стратегическим плацдармом, зоной если не господства, то мощного влияния. А поскольку Минск усиливает лавирование, то задача покрепче привязать к себе союзника лишь актуализируется.









В идеале (с точки зрения Кремля) эту территорию хорошо бы просто прибрать к рукам, сделать каким-нибудь Северо-Западным федеральным округом. Но учитывая сопротивление материала и возможные проблемы на международной арене, пока — это мы продолжаем проговаривать логику тамошних стратегов — неплохо хотя бы связать по рукам и ногам, а в среднесрочной перспективе — превратить в вассальное, марионеточное государство.





Короче, расслабляться руководству и сознательным гражданам Беларуси не время. Другой вопрос, что власти этих сознательных граждан плющат. Такова специфика авторитарного режима, которая лишь усиливает риски для суверенитета».



