Дело Шеремета: свидетель заявил об алиби Дугарь

Яна Дугарь в дни, когда произошло убийство журналиста, находилась на территории военного медицинского госпиталя на Донбассе, заявила на суде ее сослуживица.

Свидетели на суде заявили, что подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66 военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области. Об этом в среду, 15 января, сообщае т Радио Свобода.





Так, на вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила "в наряды мы вместе выходили".





Адвокаты заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.





Сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военном медику Яне Дугар, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.





8 января Киевский апелляционный суд оставил Яну Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.









Ранее адвокаты Дугарь завили о фальсификации доказательств следствия.





Напомним, 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета накануне убийства. Полиция называет ее "разведчицей".