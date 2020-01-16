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Дело Шеремета: свидетель заявил об алиби Дугарь

Яна Дугарь в дни, когда произошло убийство журналиста, находилась на территории военного медицинского госпиталя на Донбассе, заявила на суде ее сослуживица.

Дело Шеремета: свидетель заявил об алиби Дугарь
Фото: Скриншот Свидетель выступил в защиту Яны Дугарь
Яна Дугарь в дни, когда произошло убийство журналиста, находилась на территории военного медицинского госпиталя на Донбассе, заявила на суде ее сослуживица.
Свидетели на суде заявили, что подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66 военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области. Об этом в среду, 15 января, сообщает Радио Свобода.

Так, на вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила "в наряды мы вместе выходили".

Адвокаты заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

Сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военном медику Яне Дугар, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

8 января Киевский апелляционный суд оставил Яну Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.


Ранее адвокаты Дугарь завили о фальсификации  доказательств следствия.

Напомним, 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
 
По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета накануне  убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
korrespondent.net
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