Уходящая натура? Подробности отставки правительства Медведева

Подробности описали источники в окружении уходящего премьер-министра, сообщает «Московский комсомолец».

По их словам, лично Медведев не знал ничего заранее, или узнал «не сильно раньше остальных». О грядущей отставке в правительстве не говорили — еще 13 января там обсуждался рабочий график премьера до конца месяца, а сам он активно готовился к запланированному на 16-е число заседанию своего кабинета, отмечают собеседники газеты.





Сообщается, что об этих планах точно не знали вице-премьеры и министры, которых срочно вызвали в Белый дом после того, как они разъехались из «Манежа», где 15 января президент Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, который, как ожидается, займет место премьера, покидал место оглашения послания, обсуждая «что-то необязательное», пишет в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Или он феноменальной выдержки человек, или он реально не знал», — добавила она.









По информации источников Forbes, близких к кабмину, президент Путин был недоволен работой правительства Медведева из-за хода реализации национальных проектов. Собеседник журнала рассказал, что в конце декабря глава государства крайне эмоционально отреагировал на данные, из которых следует, что нацпроекты не помогают достичь национальных целей.





Медведев, объявляя об отставке правительства на заседании с членами кабинета и Путиным, сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. Глава государства поблагодарил премьера и его коллег за работу и выразил намерение назначить Медведева своим заместителем в Совете безопасности России. До формирования нового кабинета уходящий премьер, возглавлявший правительство с 2012 года, продолжит исполнять свои обязанности.



