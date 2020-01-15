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Вот это поворот! Кадыров передал полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности».

На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву, передает kavkazr.com.

В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не ясно. "Кавказ.Реалии" обратился к помощнику главы ЧР, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву с просьбой разъяснить, где сейчас находится его начальник, однако Дудаев, сославшись на занятость, уклонился от комментария.



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