Вот это поворот! Кадыров передал полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности».
На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву, передает kavkazr.com.В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не ясно. "Кавказ.Реалии" обратился к помощнику главы ЧР, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву с просьбой разъяснить, где сейчас находится его начальник, однако Дудаев, сославшись на занятость, уклонился от комментария.
21:55 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.