Путин определился с новым премьером вместо Медведева. Кто он такой?

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, женат, имеет троих сыновей, пишет liga.net.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории, а позднее главой правления Международного компьютерного клуба (МКК), цель которого формулировалась как "привлечение передовых западных информационных технологий в страну".

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы России. Затем работал в ранге замминистра РФ по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости в составе Минэкономразвития России, главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и занялся бизнесом в области инвестиций: с 2008 по 2010 год – президент UFG Capital Partners.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России.

С 6 апреля 2010 года – глава ФНС РФ.