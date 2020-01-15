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Путин определился с новым премьером вместо Медведева. Кто он такой?

Новым премьером России будет Михаил Мишустин – действующий глава Федеральной налоговой службы РФ.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

Михаил Мишустин согласился занять должность председателя правительства после предложения президента Владимира Путина, передает РБК.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, женат, имеет троих сыновей, пишет liga.net.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории, а позднее главой правления Международного компьютерного клуба (МКК), цель которого формулировалась как "привлечение передовых западных информационных технологий в страну".

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы России. Затем работал в ранге замминистра РФ по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости в составе Минэкономразвития России, главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и занялся бизнесом в области инвестиций: с 2008 по 2010 год – президент UFG Capital Partners.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России.

С 6 апреля 2010 года – глава ФНС РФ.
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