Гриб: Кремль намерен объединить две страны по сценарию Беларуси

- В отношениях между Путиным и Лукашенко никаких изменений не произойдет. Путин больше не будет заигрывать, обещать, делать уступки – он будет идти к цели, которую наметил, а это – расширение Российской Федерации. Тем более, что белорусская сторона сама разработала ловушку, сама в нее залезла и с каждым годом погружается все глубже и глубже. Я все это вижу, и на протяжении, может, последних лет десяти последовательно выступал за денонсацию союзного договора как можно скорее.





- Исчезли ли риски для Беларуси с изменением сценария транзита власти в России?

- В России будут происходить определенные изменения, нужно полностью разработать законодательство, чем власти и озабочены: созданы рабочие группы, комиссии. Процесс идет не так быстро. Но что бы не делалось, как бы не делалось, конституционная реформа ничего хорошего не дает для нашего государства.





Россия, по высказыванию Путина, начинает становиться на ноги, набирает силу, даже хотя бы по вооружениям, в решении милитаристских вопросов, что необходимо учитывать. Кремль заявил однозначно, что собирается объединить две страны по сценарию, предложенному в 1999 году Беларусью.









Ничего хорошего для Беларуси я не вижу. Напротив, когда один человек руководит государством, он принимает решения единолично, но если верить словам Путина, что он делится властью с Государственной Думой и другими госорганами, то решения будут приниматься уже не единолично, а в компании с друзьями. Но с одним договориться проще, тем более на невыгодных условиях, чем с коллективным органом. Такие расклады существуют сегодня и никуда не денутся завтра.





- Угрозы всего лишь немного сдвинулись во времени?





- Не думаю, что угрозы даже немного отодвинулись во времени. Все изменения, которые запланировал Путин, не противоречат объединению двух государств, напротив - они будут приветствоваться.





При объединении двух государств, даже при больших уступках с российской стороны, Беларусь все равно проигрывает. При объединении огромного монстра с небольшим государством монстр поглотит небольшую страну, а потом сделает вид, что ее и не существовало.





А что касается Беларуси, то ее руководитель уже объявил, что никаких рыночных реформ не будет – будем и дальше строить свой социализм. Он прекрасно понимает, что если пойти сегодня на реформы, а еще, не дай Бог, рыночные, то власть он не удержит. В крайне тяжелой ситуации для страны он сделал ставку на усиление собственной власти. Но не уверен, что это удастся.