Участники акций за независимость оштрафованы почти на 100 тысяч рублей
По подсчетам правозащитников, на 15 января общая сумма штрафов по этим делам составила 99 652,5 рубля (около $47 000). 11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста. Еще около десятка судов должно пройти, передает "Еврорадио".
Для помощи в выплате штрафов в Беларуси стартовала благотворительная кампания BY_Help. За пять дней ее деятельности на помощь репрессированным собрано более 18 000 долларов. Эти деньги пойдут на оплату штрафов и содержания на сутках осужденных активистов.
Сбор денег продолжается, и каждый желающий может выразить солидарность и поддержать осужденных активистов.
Как и куда можно перечислить деньги для репрессированных?
В БЕЛАРУСИ
перевод на карту через площадку MolaMola
сбор для Гродно на MolaMola
сбор на оштрафованных писателей от ПЕН-центра
наличными в Минске и Гомеле (для контакта нужно написать в сообщество BY_Help)
НЕ В БЕЛАРУСИ
через площадку сбора в Facebook Paypal в странах Евросоюза: alaksiej.lavoncyk@tol.org
Paypal в США: nadzeya.norton@gmail.com
REVOLUT: +48575195688
bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8 ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d
на банковский счетах в странах Евросоюза (получить детали счета можно по электронной почте alaksiej.lavoncyk@tol.org). У
знать детали или задать вопросы можно через личные сообщения сообщества BY_Help в Facebook.