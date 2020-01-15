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Участники акций за независимость оштрафованы почти на 100 тысяч рублей

За декабрь и январь в Беларуси прошло более 140 судебных заседаний над участниками акций за независимость Беларуси, сообщает правозащитный сайт "Весна". Сами акции проходили 7, 8, 20 и 21 декабря.

По подсчетам правозащитников, на 15 января общая сумма штрафов по этим делам составила 99 652,5 рубля (около $47 000). 11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста. Еще около десятка судов должно пройти, передает "Еврорадио".


Для помощи в выплате штрафов в Беларуси стартовала благотворительная кампания BY_Help. За пять дней ее деятельности на помощь репрессированным собрано более 18 000 долларов. Эти деньги пойдут на оплату штрафов и содержания на сутках осужденных активистов. 


Сбор денег продолжается, и каждый желающий может выразить солидарность и поддержать осужденных активистов. 


Как и куда можно перечислить деньги для репрессированных? 



В БЕЛАРУСИ 


перевод на карту через площадку MolaMola 


сбор для Гродно на MolaMola 


сбор на оштрафованных писателей от ПЕН-центра  


наличными в Минске и Гомеле (для контакта нужно написать в сообщество BY_Help


НЕ В БЕЛАРУСИ 


через площадку сбора в Facebook Paypal в странах Евросоюза: alaksiej.lavoncyk@tol.org 


Paypal в США: nadzeya.norton@gmail.com 


REVOLUT: +48575195688 


bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8 ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d 


на банковский счетах в странах Евросоюза (получить детали счета можно по электронной почте alaksiej.lavoncyk@tol.org). У


знать детали или задать вопросы можно через личные сообщения сообщества BY_Help в Facebook.
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