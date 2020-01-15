Что для Беларуси означает предложение Путина по Конституции?

«Предложение Путина значит, что проект «союзного государства», с помощью которого предполагалось продлить его полномочия, отвергнут, — отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем блоге на Радыё Свабода. — Возможно, по инерции Москва будет проталкивать и дальше идею «углубления интеграции» с Беларусью. Но разве что только ради удобного повода, чтобы резко уменьшить экономическую помощь Беларуси. Ведь очевидно, что на объединение Лукашенко не согласится. В таком случае со спокойной совестью можно отказаться от большинства преференций союзнику».

Отметим, что сегодня во время обращения к Федеральному собранию глава России Владимир Путин заявил о необходимости провести важные с его точки зрения изменения в стране и внести масштабные правки в Конституцию России. Кстати, о Беларуси в своем послании Путин даже не вспомнил.