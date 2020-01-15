Транзит власти: Медведев становится де-факто вице-президентом РФ
Путин назначит Медведева на должность замглавы Совета безопасности
Медведев и Путин, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложил этот пост Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс».
На этой должности Медведев, как предполагается, займется вопросами обороноспособности и безопасности России.
Телеграм-канал Незыгарь считает, что Совбез РФ таким образом становится гарантом транзита власти в России.
А российский телеграм-канал Чеснаков пишет, что Медведев на вышеупомянутой должности по сути является вице-президентом.
"Белорусский партизан"
16:44 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.