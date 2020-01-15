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Транзит власти: Медведев становится де-факто вице-президентом РФ

Путин назначит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Медведев и Путин, архивное фото

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложил этот пост Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс».

На этой должности Медведев, как предполагается, займется вопросами обороноспособности и безопасности России. 

Телеграм-канал Незыгарь считает, что Совбез РФ таким образом становится гарантом транзита власти в России. 


А российский телеграм-канал Чеснаков пишет, что Медведев на вышеупомянутой должности по сути является вице-президентом.
"Белорусский партизан"
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