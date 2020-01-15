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Предвыборные игры начались: правительство РФ подало в отставку

Правительство России подало в отставку сразу же после обращения президента РФ к Федеральному собранию.

Предвыборные игры начались: правительство РФ подало в отставку
Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Медведев объяснил отставку кабинета предложенными Путиным в послании к Федеральному собранию изменениями Конституции. 

Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе, передает ТАСС.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным, что в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

В СМИ уже появилась версия, что Путин назначит Медведева на должность замглавы Совета безопасности, где тот займется вопросами обороноспособности и безопасности РФ, и таким образом Совбез станет гарантом транзита власти Путина в России. 

Как ранее собщалось, 15 января Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции России. Они касаются назначения высших органов власти и перераспределения функций. 

В частности, глава РФ предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам. Путин также заявил о необходимости провести общенародное голосование по изменениям в Конституцию.


Любопытно, что к планируемым изменениям было готово не только российское правительство, но и Госудума. Там уже предложили и дату голосования по изменениям в Конституцию - совместно с выборами в Госдуму в 2021 году.
"Белорусский партизан"
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