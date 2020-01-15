Предвыборные игры начались: правительство РФ подало в отставку

Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.





Медведев объяснил отставку кабинета предложенными Путиным в послании к Федеральному собранию изменениями Конституции.





Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе, передает ТАСС.





"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным, что в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".









В частности, глава РФ предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам. Путин также заявил о необходимости провести общенародное голосование по изменениям в Конституцию.









Любопытно, что к планируемым изменениям было готово не только российское правительство, но и Госудума. Там уже предложили и дату голосования по изменениям в Конституцию - совместно с выборами в Госдуму в 2021 году.



