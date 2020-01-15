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Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

В ведомстве отметили, что сейчас Киев готовит новые списки для обмена. При этом Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» в Донбассе.

14 января представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. 
Источник: lenta.ru
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