Ее отметили «за плодотворную работу в органах государственного управления, высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей».





Судя по подписи, почетную грамоту подписала уже не Наталья Кочанова, которая проработала вместе с Дарьей Шманай не один год, а недавно назначенный глава Администрации президента Игорь Сергеенко.









Но на самом деле Дарья Шманай, как оказывается, является начальником отдела государственного протокола президента Республики Беларусь.





«Хочу начать этот Новый год именно с этой фотографии. Спасибо, жизнь! -- подписала Дарья Шманай в социальных сетях фотографию почетной грамоты. -- Моя первая грамота, но какая!»









Дарью Шманай поздравили заслуженная артистка Алена Ланская, известный тренер Ирина Лепарская, владельца сети магазинов «Дюти фри» Елена Скрипель, дизайнер Юлия Латушкина, телеведущая Виктория Сенкевич и другие.









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