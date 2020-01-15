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Крепостная начальница: Лукашенко поблагодарил Дарью Шманай за "плодотворную работу"

Новый глава Администрации Лукашенко наградил Дарью Шманай почетной грамотой.

Крепостная начальница: Лукашенко поблагодарил Дарью Шманай за "плодотворную работу"
Лукашенко и Шманай на хоккее, 2014 год
Ее отметили «за плодотворную работу в органах государственного управления, высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей».

Судя по подписи, почетную грамоту подписала уже не Наталья Кочанова, которая проработала вместе с Дарьей Шманай не один год, а недавно назначенный глава Администрации президента Игорь Сергеенко.


Но на самом деле Дарья Шманай, как оказывается, является начальником отдела государственного протокола президента Республики Беларусь. 

«Хочу начать этот Новый год именно с этой фотографии. Спасибо, жизнь! -- подписала Дарья Шманай в социальных сетях фотографию почетной грамоты. -- Моя первая грамота, но какая!»


Дарью Шманай поздравили заслуженная артистка Алена Ланская, известный тренер Ирина Лепарская, владельца сети магазинов «Дюти фри» Елена Скрипель, дизайнер Юлия Латушкина, телеведущая Виктория Сенкевич и другие.


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