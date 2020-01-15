В Кремле решили обойтись без "союзного государства"?

Госсовет в Конституции, Дума сильнее





Владимир Путин, выступая 15 января с посланием к Федеральному собранию, предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета, который за прошедшее время «показал свою высокую эффективность».





Сейчас Государственный совет — неконституционный совещательный орган при президенте, в котором состоят губернаторы. Как изменится его роль, Путин не уточнил.





Источник « Открытых медиа » в администрации президента обращает внимание, что через Госсовет усилится и роль губернаторов.





Также глава РФ предложил наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра и членов правительства. Сейчас, согласно основному закону страны, кандидатуру председателя кабинета министров назначает президент с согласия нижней палаты парламента (по итогам голосования в Госдуме), после чего премьер предлагает главе государства кандидатов на должности федеральных министров, и те назначаются президентскими указами.





В дальнейшем их снимают и назначают указами вообще без какого-либо участия Госдумы.





«Голосование Госдумы расширяется с кандидатуры премьера до кандидатур всех членов кабинета, объем полномочий ГД возрастает. — отмечает политолог Аббас Галлямов. — В нынешней политической ситуации, когда большинство и так лояльно президенту, это не важно. Но на будущее это можно интерпретировать как расширение полномочий нижней палаты парламента.





У меня даже появилась мысль, что Путин это место готовит для себя: преемника он отправит в президенты, а сам будет не премьер-министром, как это было при Дмитрии Медведеве, а сам станет спикером Госдумы».





«Предполагаю, что Путин возглавит список „Единой России“ в следующем году и сможет (в перспективе) стать председателем Госдумы. Кроме того, он может совместить эту должность с постом председателя Госсовета. Этих поправок вполне достаточно, чтобы Путин чувствовал себя уверенно после 2024 года», — подчеркивает политолог Константин Калачев.





«Версия про роль Путина как руководителя Союзного государства России и Беларуси если не отпадает, то становится маргинальной. Но появляется вариант его возвращения в кресло премьера с новыми полномочиями и новой легитимностью, либо пост руководителя Госсовета — тоже с новыми расширенными полномочиями», — считает политолог Евгений Минченко.





Путин по сути упраздняет установленную Борисом Ельциным «президентскую монархию», добавляет собеседник «Открытых медиа», близкий к администрации президента. У будущего главы РФ будет гораздо меньше ресурсов для единовластного правления.









Летом Путин дал интервью газете Corriere della Sera, в котором не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики в 2024 году. Как отмечал Bloomberg со ссылкой на источники, помощники и советники российского президента работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти: после выборов 2024 года Путин может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России».





Два срока подряд и приоритет национального права





Усиливается роль и Совета Федерации. Он сможет по представлению президента отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного судов. Назначать руководителей силовых ведомств президент будет по итогам консультаций с сенаторами.





В то же время Путин подчеркнул, что за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Он добавил, что глава государства должен сохранить право руководства армией и силовыми ведомствами.





Собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству Госдумы, называет усиление роли парламента самым существенным изменением из предложенных президентом. Вырастет потенциал и Совета Федерации.





Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках — из него может быть исключено слово «подряд»: «Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен».





В послании Федеральному собранию Путин также призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.





Другие поправки в Конституцию: приоритет национального права над медународным:





«Требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции»;





закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума;





запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих (подобная норма уже действует, но прописана не в Конституции, а в Федеральном законе);





Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства.







Всенародное голосование





Поправки должны быть вынесены на всенародное голосование.





Путин подчеркнул, что изменения могут быть приняты парламентом, поскольку они не затрагивают «фундаментальных основ Конституции», но он полагает, что утвердить их должны жители России.





Путин заметил, что не видит смысла в том, чтобы принимать новый основной закон: «Потенциал конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести на обсуждение ряд конституционных изменений».





Центризбирком уже отчитался, что готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию, «в любой момент после того, как предложения будут окончательно сформированы», заявила глава ЦИКа Элла Памфилова.





Но подчеркнула: «Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения».





О сроках проведения референдума говорить пока рано, заметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.





Источник «Открытых медиа» в руководстве Госдумы подчеркнул, что сам по себе факт инициирования всенародного обсуждения и голосования по поправкам в Конституцию означает: игра идет вдолгую, поэтому может быть много времени и возможностей для того, чтобы внести поправки и сбалансировать систему.