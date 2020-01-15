Путин признал: президент не может быть президентом больше двух сроков
Президент РФ Владимир Путин признал, что глава государства в России не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим", - сказал он.
Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет вместо нынешних 10 и никогда не иметь другого гражданства.
"Белорусский партизан"
13:20 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.