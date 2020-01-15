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Путин признал: президент не может быть президентом больше двух сроков

Президент РФ Владимир Путин признал, что глава государства в России не может занимать этот пост более двух сроков подряд.


"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим", - сказал он.

Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет вместо нынешних 10 и никогда не иметь другого гражданства.
"Белорусский партизан"
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