Депутатов допустили к работе по изменению Конституции
Депутаты примут участие в работе по изменению Конституции, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко
"Депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции", - сказал Владимир Андрейченко, которого цитирует belta.by
Напомним, ранее о необходимости изменения Коституции неоднократно говорил Лукашенко. Однако до сих пор подготовкой проектов изменений Основного закона страны кулуарно занимался Конституционный суд.
Какие именно изменения власть намерена внести в Конституцию, не сообщается. Однако Лукашенко как-то говорил о расширении полномочий парламента и правительства.
"Белорусский партизан"
12:46 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.