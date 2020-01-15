По таким судьям тюрьма плачет: 83-летнего участника протестов оштрафовали на 1620 рублей
Октябрьский суд Минска 15 января дважды оштрафовал на 1620 рублей 83-летнего Яна Гриба за участие в протестах против интеграции Беларуси с Россией.
Постановление о привлечении к административной ответственности вынесла судья Ольга Лавринович
По мнению cуда, Гриб участвовал в акции 20 и 21 января. Гриб же утверждал, что приезжал на Октябрьскую площадь в оба дня, но в митингах не участвовал.
На суде Гриб сказал, что суды над участниками акций за независимость напоминают ему тридцатые годы, и теперь судят всех людей, которым небезразлична Беларусь.
Яна Гриба часто можно увидеть на акциях оппозиции в Минске. Он родился в 1936 на Полесье. Был летчиком военной авиации на Дальнем Востоке.
Комиссован по состоянию здоровья, приехал в Минск. Окончил физический факультет БГУ, работал преподавателем в разных учебных щаведениях, из которых его неоднократно увольняли за демократические взгляды.
25 марта 2017 года фото с насильственным задержанием 80-летнего участника мирной акций на День Воли в Минске облетели мировые медиа.
Источник: svaboda.org
12:06 15/01/2020
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