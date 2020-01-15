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Конец перемирию? Спикер парламента Ливии заявил о продолжении боев

Спикер поддерживающей Хафтара палаты представителей заявил об этом на фоне неудачных переговоров, прошедших в Москве.

Кроме того, он обвинил Турцию в интервенции, которая привела к задержке освобождения Триполи, пишет РБК

Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.

«Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются», — сказал он.

Спикер парламента, расположенного в Тобруке, отметил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на перемирие из-за уважения к соответствующей просьбе президента России Владимира Путина.


При этом Салех обвинил Турцию в поддержке террористов и боевиков, находящихся на ливийской территории. По его словам, турецкая интервенция привела к задержке освобождения Триполи.

Путин предложил сторонам конфликта в Ливии объявить о прекращении огня во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Сначала армия Хафтара отказалась от этого предложения, однако в ночь на 12 января все же решилась на этот шаг. Вслед за ЛНА объявить о перемирии решились и войска, поддерживающие главу Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.


14 января стало известно, что Хафтар и Сарадж приедут в Москву, чтобы подписать соглашение о перемирии. В итоге переговоры завершились ничем. Сарадж со своей стороны подписал документ, а Хафтар взял время, чтобы обдумать соглашение. Он объяснил это тем, что в документе были не устраивающие его формулировки. Как заявили в Минобороны России, Хафтар не отказался подписывать документ, а взял паузу, чтобы обсудить возможность подписания соглашения с союзными племенами.
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