В Судане подавили вооруженный мятеж сотрудников разведки
Суданская армия подавила вооруженный мятеж сотрудников оперативного управления разведывательной службы, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление разведки.
Военные взяли под контроль все штаб-квартиры управления, где засели зачинщики бунта. В ходе перестрелки погиб один военнослужащий, еще семь получили ранения.
Как сообщил министр информации Судана Фейсал Мохамед Салех, руководство спецслужб решило реформировать работу разведки, и бывшие сотрудники остались недовольны условиями, которые им предложили после увольнения, и подняли бунт, передает РБК.
Генеральный прокурор Судана потребовал провести суд над участвовавшими в мятеже военными. Ранее суданские власти после перестрелки между полицией и сотрудниками управления разведслужбы закрыли международный аэропорт Хартума и воздушное пространство страны.
08:56 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.